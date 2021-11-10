Ankara Yenimahalle’de Kaç Mahalle Var? Yenimahalle Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...
Peki, Yenimahalle’de kaç mahalle var, Yenimahalle mahallerinin muhtarları kimdir? Yenimahalle Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
Ankara Yenimahalle Ankara’nın merkezine en yakın ilçelerinden bir tanesidir. Her ilçeye yakın bir mesafede olması yüz binlerce insanın yaşam yeri olmasına neden olmaktadır. Geniş bir yüzölçümü olması ve birçok istihdam fırsatı vermesi Ankara’nın en gözde ilçelerinden birisi olmasını sağlamaktadır. Peki, Yenimahalle’de kaç mahalle var, Yenimahalle mahallerinin muhtarları kimdir? Yenimahalle Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
10 Kas 2021 - 00:59 - Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.