- 10 Kas 2021 - 00:59 G: 10 Kas 2021 - 01:03

Ankara Yenimahalle’de Kaç Mahalle Var? Yenimahalle Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Peki, Yenimahalle’de kaç mahalle var, Yenimahalle mahallerinin muhtarları kimdir? Yenimahalle Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...

Ankara Yenimahalle Ankara’nın merkezine en yakın ilçelerinden bir tanesidir. Her ilçeye yakın bir mesafede olması yüz binlerce insanın yaşam yeri olmasına neden olmaktadır. Geniş bir yüzölçümü olması ve birçok istihdam fırsatı vermesi Ankara’nın en gözde ilçelerinden birisi olmasını sağlamaktadır. Peki, Yenimahalle’de kaç mahalle var, Yenimahalle mahallerinin muhtarları kimdir? Yenimahalle Mahalle muhtarlarının telefon ve adresleri nedir? Sizler için tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler...

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10 Kas 2021 - 00:59 - Belediyeler

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