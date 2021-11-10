Masterchef 9 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?
9 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 9 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...
TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması Masterchef 9 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yer aldı. Yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yer aldı. Bu akşam mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları vegan yemekleri ile ekranlarda yerini aldılar. 5 farklı tabak vegan yemekleri ile en lezzetli en fazla tabakları çıkararak oy alan yarışmacılar bu haftanın kazananı olacaklar. Emre’nin elenmesi ardından potaya gitmemek için tüm yarışmacılar ellerinden gelenleri sundular. 9 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 9 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...
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10 Kas 2021 - 01:11 - Keşfet Haberler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.