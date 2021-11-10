Masterchef 9 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?

TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması Masterchef 9 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yer aldı. Yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yer aldı. Bu akşam mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları vegan yemekleri ile ekranlarda yerini aldılar. 5 farklı tabak vegan yemekleri ile en lezzetli en fazla tabakları çıkararak oy alan yarışmacılar bu haftanın kazananı olacaklar. Emre’nin elenmesi ardından potaya gitmemek için tüm yarışmacılar ellerinden gelenleri sundular. 9 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 9 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...

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