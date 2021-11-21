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21 Kas 2021 - 16:44

Masumlar Apartmanı'nda Yer Yerinden Oynuyor! Yine Başrol Vedası, Yine Kaos! Milyonlar Şok İçinde... Böyle Bir Şey Olamaz!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde kriz çıkaran bir ayrılık yaşandı! TRT1 resmen kararını verdi ve oyuncuyu afişten bile çıkarttı! İpi kesilen oyuncu, dizinin kemik ismi olacaktı fakat seyirci tarafından bu memnun karşılanmadı! Peki, Masumlar Apartmanı dizisine kim veda etti?