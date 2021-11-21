Masumlar Apartmanı'nda Yer Yerinden Oynuyor! Yine Başrol Vedası, Yine Kaos! Milyonlar Şok İçinde... Böyle Bir Şey Olamaz!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde kriz çıkaran bir ayrılık yaşandı! TRT1 resmen kararını verdi ve oyuncuyu afişten bile çıkarttı! İpi kesilen oyuncu, dizinin kemik ismi olacaktı fakat seyirci tarafından bu memnun karşılanmadı! Peki, Masumlar Apartmanı dizisine kim veda etti?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Seyirciye yavaş yavaş sezdirilen durum ise çok geçmeden sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Diziye farklı bir renk katan ismin resmen üzeri çizildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.