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11 Kas 2021 - 21:58

Burcu Biricik Şok Edici Açıklamasını Yaptı! Camdaki Kız Dizisinden Nalan Ayrılıyor Mu? Neslihan Atagül’le Anlaşma Sağlandı Denilmişti…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’dan Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’in diziden ayrılacağı yönünde kısa bir süre önce bir iddia çıkmıştı! Burcu Biricik ise bu iddialara şok edici bir açıklamada bulundu! Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün dizide yeni Nalan olacağına dair iddiaya açıklama da bulunan Burcu Biricik, şok etkisi yarattı!