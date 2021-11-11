- 11 Kas 2021 - 21:58

Burcu Biricik Şok Edici Açıklamasını Yaptı! Camdaki Kız Dizisinden Nalan Ayrılıyor Mu? Neslihan Atagül’le Anlaşma Sağlandı Denilmişti…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’dan Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’in diziden ayrılacağı yönünde kısa bir süre önce bir iddia çıkmıştı! Burcu Biricik ise bu iddialara şok edici bir açıklamada bulundu! Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün dizide yeni Nalan olacağına dair iddiaya açıklama da bulunan Burcu Biricik, şok etkisi yarattı!

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin olduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Sedat, Nalan’dan boşanma kararı almıştı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum Nalan’ı da sarsmıştı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlamaz gündeme bomba gibi bir iddia düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Kas 2021 - 21:58 Ankara- Gündem

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