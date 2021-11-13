Atakule Kaç Yılında, Kim Tarafından Yapılmıştır? İşte Atakule’nin İsim Hikayesi…Atakule Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Peki, Atakule Ankara’da nerede, nasıl Gidilir? Atakule kaç yılında, kim yapmıştır. İşte Atakule’nin isim hikayesi hakkında tüm detaylar…
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Atakule, şık bir alışveriş merkezidir. Döner restoranlı kulesi ile dikkatleri üzerine çeken Atakule, Çankaya’nın Cinnah Caddesi ile Çankaya caddesinin kesişim noktası üzerinde yer alır. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık konutlarına oldukça yakın bir konumda bulunan Atakule, şehir manzarasına tamamen hakim bir konumda bulunuyor. Çeşitli büyükelçilik binaları ile konut ve işyeri amaçlı 4-6 katlı yapıların yakın çevresinde bulunan Atakule pek çok merkezden görünüyor. Bu kulenin anıtsal bir nitelik kazanması, Endem TV kulesi sayesinde olmuştur.
Ülkemizin en uzun döner platformu kulesi olarak karşımıza çıkan Atakule, Ankara’nın gözde mekanları arasında yer alır. Peki, Atakule Ankara’da nerede, nasıl Gidilir? Atakule kaç yılında, kim yapmıştır. İşte Atakule’nin isim hikayesi hakkında tüm detaylar…
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13 Kas 2021 - 23:21 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.