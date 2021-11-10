- 10 Kas 2021 - 16:07 G: 10 Kas 2021 - 16:10

Gelinim Mutfakta Yarışmasına 2. Kez Mehmet Ali Erbil Şoku! "Songül Karlı Mosmor Olacak!" Kanal D’den Şok Karar Çıktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına ikinci kez Mehmet Ali Erbil geliyor! Demet Akalın’dan sonra bin bir emek vererek kanalı toplayan ve seyircileri kendisine çeken Songül Karlı’dan sonra seyircinin karşısına Mehmet Ali Erbil çıkmıştı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Songül Karlı duymasın, mosmor olur” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelmeye başlayan başarılı yarışma daha sonra Onur Büyüktopçu tarafından sunulmaya başlanmıştı. Onur Büyüktopçu’dan sonra ise ekranlara artık Seda Sayan tarafından Gelinim Mutfakta gelmeye başlamıştı. Başarılı yarışmanın her bölümü merakla izlenirken; Demet Akalın’ın sunumu ise kısa olmuştu. Bir anda programdan ayrıldığını duyurmuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Kas 2021 - 16:07 Ankara- Gündem

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Kaldığı Yerden Devam Ediyor! 200. Bölüm İçin Anlaşma Yapıldı, Ekranlara Gelmesine Günler Kaldı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Kaldığı Yerden Devam Ediyor! 200. Bölüm İçin Anlaşma Yapıldı, Ekranlara Gelmesine Günler Kaldı! Neler Oluyor?
Müge Anlı Kaza Mı Geçirdi? Müge Anlı’nın Son Hali Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Son Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Kaza Mı Geçirdi? Müge Anlı’nın Son Hali Milyonları Hüngür Hüngür Ağlattı! Son Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Elbisesinin Altına Hiçbir Şey Giymedi, Milyonları Titretti! Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı… “Yandık Yıldız Yandık!” mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Elbisesinin Altına Hiçbir Şey Giymedi, Milyonları Titretti! Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı… “Yandık Yıldız Yandık!”
Masterchef Yarışmasının Kazanan Takımı Yine Ortaya Çıktı! Acun Medya Kendisini Ele Verdi, Topuğuna Sıktı! Fragmandaki O Gerçek… mask
Masterchef Yarışmasının Kazanan Takımı Yine Ortaya Çıktı! Acun Medya Kendisini Ele Verdi, Topuğuna Sıktı! Fragmandaki O Gerçek…
Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Hayri’nin Eşi Oldu, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Camdaki Kız Dizisine Buse Varol Şoku! Alişan’ın Eşi Hayri’nin Eşi Oldu, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Gümbür Gümbür Geliyor…
Masterchef Yarışmacısı Dudak Dudağa Yakalandı! Twiiter Çalkalanıyor! “Ayıp Değil mi?” Acun Medya’dan Diskalifiye Kararı Çıkabilir… mask
Masterchef Yarışmacısı Dudak Dudağa Yakalandı! Twiiter Çalkalanıyor! “Ayıp Değil mi?” Acun Medya’dan Diskalifiye Kararı Çıkabilir…
Hande Erçel Eteğinin Fermuarını Kasığına Kadar Açtı, Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “İtfaiye Çağırın! Yanıyorum!” mask
Hande Erçel Eteğinin Fermuarını Kasığına Kadar Açtı, Ortalık Yangın Yerine Döndü! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! “İtfaiye Çağırın! Yanıyorum!”
Demet Özdemir’in Açık Saçık Kombininden Para Akıyor! Sadece 2 Parça İçin 12 Asgari Ücret Ödemiş! Sosyal Medya 2’ye Bölündü… mask
Demet Özdemir’in Açık Saçık Kombininden Para Akıyor! Sadece 2 Parça İçin 12 Asgari Ücret Ödemiş! Sosyal Medya 2’ye Bölündü…
Alişan ve Buse Varol Çiftinden Yıkan Paylaşım! Bu Ayrılık Yürekleri Sızlattı, Milyonları Hüngür Hüngür Ağladı! mask
Alişan ve Buse Varol Çiftinden Yıkan Paylaşım! Bu Ayrılık Yürekleri Sızlattı, Milyonları Hüngür Hüngür Ağladı!
Masterchef Emre Hayatının Teklifini Aldı! Acun Ilıcalı Önüne Servetini Resmen Serdi! Yarışmadan Erken Elenmesine Dayanamadı, Somer Şefle… mask
Masterchef Emre Hayatının Teklifini Aldı! Acun Ilıcalı Önüne Servetini Resmen Serdi! Yarışmadan Erken Elenmesine Dayanamadı, Somer Şefle…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gelinim Mutfakta Yarışmasına 2. Kez Mehmet Ali Erbil Şoku! Songül Karlı Mosmor Olacak! Kanal D’den Şok Karar Çıktı! Neler Oluyor? mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasına 2. Kez Mehmet Ali Erbil Şoku! Songül Karlı Mosmor Olacak! Kanal D’den Şok Karar Çıktı! Neler Oluyor?
Atakule Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Atakule Kaç Yılında, Kim Yapmıştır? İşte Atakule’nin İsim Hikayesi… mask
Atakule Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Atakule Kaç Yılında, Kim Yapmıştır? İşte Atakule’nin İsim Hikayesi…
Masterchef Burcu’nun Burak Özçivit Bağlantısı Şok Etti! Önce Ajda Pekkan Sonra Bu! Dudak Dudağa Pozları “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Burcu’nun Burak Özçivit Bağlantısı Şok Etti! Önce Ajda Pekkan Sonra Bu! Dudak Dudağa Pozları “Yok Artık” Dedirtti! Neler Oluyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Kaldığı Yerden Devam Ediyor! 200. Bölüm İçin Anlaşma Yapıldı, Ekranlara Gelmesine Günler Kaldı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Kaldığı Yerden Devam Ediyor! 200. Bölüm İçin Anlaşma Yapıldı, Ekranlara Gelmesine Günler Kaldı! Neler Oluyor?
Anafartalar Caddesi Ankara’da Nerede? Ankara’nın Meşhur Caddesine Anafartalar İsmi Neden Verildi? İşte O Caddenin Duygusal Hikayesi… mask
Anafartalar Caddesi Ankara’da Nerede? Ankara’nın Meşhur Caddesine Anafartalar İsmi Neden Verildi? İşte O Caddenin Duygusal Hikayesi…
Camdaki Kız Dizisinden Nalan Ayrılıyor Mu? Burcu Biricik Şok Edici Açıklamasını Yaptı! Neslihan Atagül’le Anlaşma Sağlandı Denilmişti… mask
Camdaki Kız Dizisinden Nalan Ayrılıyor Mu? Burcu Biricik Şok Edici Açıklamasını Yaptı! Neslihan Atagül’le Anlaşma Sağlandı Denilmişti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status