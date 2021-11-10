Gelinim Mutfakta Yarışmasına 2. Kez Mehmet Ali Erbil Şoku! "Songül Karlı Mosmor Olacak!" Kanal D’den Şok Karar Çıktı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına ikinci kez Mehmet Ali Erbil geliyor! Demet Akalın’dan sonra bin bir emek vererek kanalı toplayan ve seyircileri kendisine çeken Songül Karlı’dan sonra seyircinin karşısına Mehmet Ali Erbil çıkmıştı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Songül Karlı duymasın, mosmor olur” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelmeye başlayan başarılı yarışma daha sonra Onur Büyüktopçu tarafından sunulmaya başlanmıştı. Onur Büyüktopçu’dan sonra ise ekranlara artık Seda Sayan tarafından Gelinim Mutfakta gelmeye başlamıştı. Başarılı yarışmanın her bölümü merakla izlenirken; Demet Akalın’ın sunumu ise kısa olmuştu. Bir anda programdan ayrıldığını duyurmuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.