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10 Kas 2021 - 16:07

Gelinim Mutfakta Yarışmasına 2. Kez Mehmet Ali Erbil Şoku! "Songül Karlı Mosmor Olacak!" Kanal D’den Şok Karar Çıktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına ikinci kez Mehmet Ali Erbil geliyor! Demet Akalın’dan sonra bin bir emek vererek kanalı toplayan ve seyircileri kendisine çeken Songül Karlı’dan sonra seyircinin karşısına Mehmet Ali Erbil çıkmıştı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Songül Karlı duymasın, mosmor olur” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…