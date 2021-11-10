- 10 Kas 2021 - 16:40 G: 10 Kas 2021 - 16:44

Abalı Dede Türbesi Ankara’da Nerede? “Peygamber Soyundan Gelen…” Abalı Dede Türbesiyle İlgili Tüm Detaylar!

Peki, Abalı Dede Türbesi Ankara’da nerede, Peygamber soyundan geldiği bilinen Abalı dede kimdir? Abalı Dede Türbesine nasıl gidilir, orada ne yapılır? İşte, Abalı Dede Türbesi hakkında merak edilenler…

Ankaralıların en büyü uğrak noktalarından bir tanesi olarak bilinen Abalı Dede türbesi son zamanların en çok araştırılan konusu haline geldi. Türbe hakkında genel bilgilerden ulaşımın nasıl olacağına kadar birçok detay ön plana çıkmaktadır. Peki, Abalı Dede Türbesi Ankara’da nerede, Peygamber soyundan geldiği bilinen Abalı dede kimdir? Abalı Dede Türbesine nasıl gidilir, orada ne yapılır? İşte, Abalı Dede Türbesi hakkında merak edilenler…

Abalı Dede türbesi Ankara Yenimahalle ilçesinde yer almaktadır. Türbe ziyaretleri sırasında hayvan kanının akıtılmasının iyi olarak ön görüldüğü bilinmektedir. Bu yüzden türbe ziyaretlerine gelen bazı misafirler tarafından adak kurbanlar kesilebildiği gözlenmektedir. Fakat buraya gelen herkesin yapması şart bir şey değildir.

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10 Kas 2021 - 16:40 - Belediyeler

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