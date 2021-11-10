Abalı Dede Türbesi Ankara’da Nerede? “Peygamber Soyundan Gelen…” Abalı Dede Türbesiyle İlgili Tüm Detaylar!
Peki, Abalı Dede Türbesi Ankara’da nerede, Peygamber soyundan geldiği bilinen Abalı dede kimdir? Abalı Dede Türbesine nasıl gidilir, orada ne yapılır? İşte, Abalı Dede Türbesi hakkında merak edilenler…
Ankaralıların en büyü uğrak noktalarından bir tanesi olarak bilinen Abalı Dede türbesi son zamanların en çok araştırılan konusu haline geldi. Türbe hakkında genel bilgilerden ulaşımın nasıl olacağına kadar birçok detay ön plana çıkmaktadır. Peki, Abalı Dede Türbesi Ankara’da nerede, Peygamber soyundan geldiği bilinen Abalı dede kimdir? Abalı Dede Türbesine nasıl gidilir, orada ne yapılır? İşte, Abalı Dede Türbesi hakkında merak edilenler…
Abalı Dede türbesi Ankara Yenimahalle ilçesinde yer almaktadır. Türbe ziyaretleri sırasında hayvan kanının akıtılmasının iyi olarak ön görüldüğü bilinmektedir. Bu yüzden türbe ziyaretlerine gelen bazı misafirler tarafından adak kurbanlar kesilebildiği gözlenmektedir. Fakat buraya gelen herkesin yapması şart bir şey değildir.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
10 Kas 2021 - 16:40 - Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.