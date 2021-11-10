Abidin Paşa Kimdir, Abidinpaşa İsmini Nasıl Almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…Abidinpaşa Mahallesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa mahallesi, oldukça kalabalık bir nüfusa bağlıdır. Çeşitli pek çok otobüs, taksi ve şahsi araç ile gidebileceğiniz Abidinpaşa’da birçok mağaza ve kafe bulabilirsiniz. Her gün yüzlerce insanın uğradığı Abidinpaşa’da birçok okul, dükkan, mağaza, restoran ve kafeler bulunuyor. Peki, Abidinpaşa Mahallesi Ankara’da Nerede, nasıl gidilir, Abidin Paşa kimdir, Abidinpaşa ismini nasıl almıştır, işte o ismin hikayesi hakkındaki tüm detaylar…

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