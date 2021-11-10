Abidinpaşa Mahallesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir Abidin Paşa Kimdir Abidinpaşa İsmini Nasıl Almıştır İşte O İsmin Hikayesi…
Peki, Abidinpaşa Mahallesi Ankara’da Nerede, nasıl gidilir, Abidin Paşa kimdir, Abidinpaşa ismini nasıl almıştır, işte o ismin hikayesi hakkındaki tüm detaylar…
Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa mahallesi, oldukça kalabalık bir nüfusa bağlıdır. Çeşitli pek çok otobüs, taksi ve şahsi araç ile gidebileceğiniz Abidinpaşa’da birçok mağaza ve kafe bulabilirsiniz. Her gün yüzlerce insanın uğradığı Abidinpaşa’da birçok okul, dükkan, mağaza, restoran ve kafeler bulunuyor. Peki, Abidinpaşa Mahallesi Ankara’da Nerede, nasıl gidilir, Abidin Paşa kimdir, Abidinpaşa ismini nasıl almıştır, işte o ismin hikayesi hakkındaki tüm detaylar…
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10 Kas 2021 - 16:47 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.