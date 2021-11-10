Babür Kimdir, Babür İsmini Nasıl Almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…Babür Caddesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın ünlü caddelerinden Babür, Altındağ ilçesine bağlıdır. Pek çok kafe ve mağazanın bulunduğu bu cadde, her gün pek çok insan tarafından ziyaret ediliyor. Altındağ ilçesinin en kalabalık caddelerinden Babür, burada bulunan herkesin uğrak noktasıdır. Pek çok otobüs, ulaşım aracı, taksi ve şahsi araç ile gidebileceğiniz bu cadde, işlekliği ile dikkatleri üzerine çeker. Altındağ’a gidince kolay bir biçimde bulabileceğiniz bu cadde, hemen her aradığınızı bulabileceğiniz işlek bir caddedir. Peki, Babür Caddesi Ankara’da nerede, nasıl gidilir, Babür kimdir, Babür ismini nasıl almıştır, işte o ismin hikayesinin işte detayları…

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