Masterchef Milhan Vefat Mı Etti? Aylar Önce Yarışmadaydı, “Rahmetli Milhan” Diyerek Mehmet Şef Duyurdu! İlk Açıklama Geldi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tanınan Milhan vefat mı etti? Aylar önce yarışmada olan başarılı isim için “Rahmetli Milhan’da çok severdi” yorumunda bulunması sosyal medyayı salladı! Birçok kişi Masterchef’te yer alarak adını tüm Türkiye’ye duyuran Milhan’a binlerce mesaj attı ve sonunda gerçek ortaya çıktı! Meğer Masterchef Milhan Erdem…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada hem sempatik halleriyle hem de başarısıyla konuşulan Milhan Erdem hakkında Masterchef’in jüri üyesi olan Mehmet Şefin “Rahmetli” demesi milyonları şoke etti. Gerçeği öğrenmek isteyenler ise binlerce paylaşım yaparak Masterchef Milhan’ın yaşayıp; yaşamadığını öğrenmek istedi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.