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10 Kas 2021 - 17:08

Masterchef Milhan Vefat Mı Etti? Aylar Önce Yarışmadaydı, “Rahmetli Milhan” Diyerek Mehmet Şef Duyurdu! İlk Açıklama Geldi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tanınan Milhan vefat mı etti? Aylar önce yarışmada olan başarılı isim için “Rahmetli Milhan’da çok severdi” yorumunda bulunması sosyal medyayı salladı! Birçok kişi Masterchef’te yer alarak adını tüm Türkiye’ye duyuran Milhan’a binlerce mesaj attı ve sonunda gerçek ortaya çıktı! Meğer Masterchef Milhan Erdem…