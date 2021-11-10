- 10 Kas 2021 - 17:34 G: 10 Kas 2021 - 17:43

Acun Ilıcalı Hapı Yuttu, Her Şey Elinde Patladı! TV8’i Kapatabilir; Artık Son Noktada! Başına Bu da Geldi… “Yok Artık”

Tv8 ve Tv8,5 kanallarının sahibi olan başarılı iş adamı Acun Ilıcalı öyle bir çıkmaza girdi ki, görenler “Hapı yuttu, neye güvendiyse elinde patladı! Tv8’i kapatsa yeridir” yorumlarında bulundular. Yıkılmaz denilen Acun Ilıcalı reytinglerde resmen dibi gördü! Sabah kalkar kalkmaz yaptığı ilk şey reytinglere bakmak olan Acun Ilıcalı hayalleri resmen suya düştü! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara haftanın tam 5 günü gelen Masterchef yarışmasının geçtiğimiz sezona göre reytinglerde büyük bir çakılma yaşadığı resmen görülüyordu! Kendisini götüren Masterchef yarışmasından sonra büyük darbe ise resmen O Ses Türkiye’den geldi! Reytinglerde dibe çakılan O Ses Türkiye’yle başı belada olan Acun Ilıcalı, milyonlara “yok artık” dedirtti!

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10 Kas 2021 - 17:34 Ankara- Gündem

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