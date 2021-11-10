Kırmızı Oda Dizisinin Pembe’si Alev Alev Yaktı, Kavurdu! Transparan Kıyafetinin Altına Hiçbir Şey Giymedi, Yangın Yerine Çevirdi! Sosyal Medyada Bambaşka Birisi…

Başrollerinde Binnur Kaya gibi bir ismin yer aldığı Kırmızı Oda dizisi ise beğenilerek takip ediliyor. Her bölümünde seyircisine farklı bir hikaye anlatan başarılı dizi Kırmızı Oda dizisine ise en son Meltem Cumbul’un hayat verdiği Pembe karakteri katılmıştı. Gündeme bomba gibi bir giriş yapan başarılı ismin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ise akılları başlardan aldı!

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