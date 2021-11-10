Kırmızı Oda Dizisinin Pembe’si Alev Alev Yaktı, Kavurdu! Transparan Kıyafetinin Altına Hiçbir Şey Giymedi, Yangın Yerine Çevirdi! Sosyal Medyada Bambaşka Birisi…
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinin Pembe’si alev alev yaktı! Diziye yaptığı girişle büyük yankı uyandıran isim, transparan kıyafetinin altın hiçbir şey giymeden yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Milyonları şok içerisinde bırakan Meltem Cumbul adeta yakıtı kavurdu! İşte Kırmızı Oda dizisinin Pembe’si Meltem Cumbul’dan gelen şok paylaşımlar…
Başrollerinde Binnur Kaya gibi bir ismin yer aldığı Kırmızı Oda dizisi ise beğenilerek takip ediliyor. Her bölümünde seyircisine farklı bir hikaye anlatan başarılı dizi Kırmızı Oda dizisine ise en son Meltem Cumbul’un hayat verdiği Pembe karakteri katılmıştı. Gündeme bomba gibi bir giriş yapan başarılı ismin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ise akılları başlardan aldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.