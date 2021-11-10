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10 Kas 2021 - 18:33

Show TV Ekranları Böylesiyle İlk Kez Karşılaştı! 19 Yaşındaki Kızın İçinden “Mahmut Abi” Çıktı! Ebru Akel Şok İçerisinde Kaldı! Canlı Yayında…

Show TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Bu Sabah programının 73. Bölümünde şok bir olay yaşandı! Show TV’nin bile ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığı olayda 19 yaşındaki kızın içinden “Mahmut Abi” çıktı! Ebru Akel ve Murat Güloğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin sunumuyla ekranlara gelen Bu Sabah programında bir skandal yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…