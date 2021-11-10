Ankara Altıağaç Mahallesi Hakkında Şok Gerçek! Mamak’ın Gözde Mahallesi Ankaralıları Titretti! Meğer Ankara Altıağaç Mahallesi…
Milyonlarca vatandaşın yaşadığı Ankara ili, birçok açıdan merak ediliyor. Gün içerisinde binlerce kişinin yer değiştirdiği Ankara ili mahalleleriyle de ön plana çıkıyor. Şimdi de Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı olan Altıağaç Mahallesi hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca Ankaralıyı titreten bu olay ağızları açık bıraktı! Meğer Ankara Altıağaç Mahallesi…
Mamak ilçesine bağlı olan Altıağaç Mahallesi, üniversitelerinde açılmasıyla birlikte araştırmalara konu oldu. Hem tarihi dokusu hem de merkez bir ilçe oluşuyla bilinen Mamak’ın Altıağaç Mahallesinin adının neden “Altıağaç” olduğu merak edildi. Birçok Ankaralı ve Ankara’ya taşınmış olan kişi Google gibi arama motorlarına “Ankara Altıağaç Mahallesinin adı neden Altıağaç”, “Altıağaç Mahallesinin hikayesi” gibi sorguları aratarak araştırmalar yaptı. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak sizlere Mamak’ın gözdesi olan Altıağaç Mahallesi hakkında şok gerçekleri derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
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10 Kas 2021 - 19:08 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.