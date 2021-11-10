Başçavuş Sokağı Ankara’da Nerede, Başçavuş Ömer Yamanel Kimdir, Sokağa İsmi Neden Verilmiştir?
Peki, Başçavuş Sokağı Ankara’da nerede, Başçavuş Ömer Yamanel kimdir, sokağa ismi neden verilmiştir, işte tüm detaylar…
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Başçavuş Sokağı, bölgenin en eski sokaklarından olma özelliği taşır. Çevresinde pek çok kafe, restoran ve mağazanın bulunduğu bu sokak, merkezi cami ve otoparklara da yakınlığı ile dikkat çeker. Çankaya’nın en eski sokaklarından Başçavuş sokağı ismini önemli bir insandan alıyor. Kuğu parka yakın olan bu sokak, TBMM’ye de yakın bir noktadadır. Peki, Başçavuş Sokağı Ankara’da nerede, Başçavuş Ömer Yamanel kimdir, sokağa ismi neden verilmiştir, işte tüm detaylar…
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10 Kas 2021 - 19:09 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.