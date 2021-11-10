- 10 Kas 2021 - 19:09 G: 10 Kas 2021 - 19:13

Başçavuş Sokağı Ankara’da Nerede, Başçavuş Ömer Yamanel Kimdir, Sokağa İsmi Neden Verilmiştir?

Peki, Başçavuş Sokağı Ankara’da nerede, Başçavuş Ömer Yamanel kimdir, sokağa ismi neden verilmiştir, işte tüm detaylar…

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Başçavuş Sokağı, bölgenin en eski sokaklarından olma özelliği taşır. Çevresinde pek çok kafe, restoran ve mağazanın bulunduğu bu sokak, merkezi cami ve otoparklara da yakınlığı ile dikkat çeker. Çankaya’nın en eski sokaklarından Başçavuş sokağı ismini önemli bir insandan alıyor. Kuğu parka yakın olan bu sokak, TBMM’ye de yakın bir noktadadır. Peki, Başçavuş Sokağı Ankara’da nerede, Başçavuş Ömer Yamanel kimdir, sokağa ismi neden verilmiştir, işte tüm detaylar…

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10 Kas 2021 - 19:09 - Belediyeler

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