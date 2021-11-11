Masterchef 10 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?
10 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 10 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlarda yerini aldı. 10 Kasıma özel olarak bu akşam 7 farklı bölgeye ait 7 farklı tabak hazırlanması istedi. Kırmızı takım ve mavi takım ellerinden gelen her şeyi yaparak tezgahlarında yerini aldılar. 10 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 10 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...
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11 Kas 2021 - 00:27 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.