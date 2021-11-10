10 Kasım Masterchef Türkiye'de Hangi Yemekler Yapıldı? Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Nelerdir? Atatürk’ün Sevdiği Yemeklerin Ait Olduğu Yöreler...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 10 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Tüm sevenleri yeni bölümü ile ekran başına kilitlemeyi başarırken 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü olmasından dolayı bu akşam Ulu Önder Atatürk’ü Anma gününe özel lezzetler ile ekranlarda yer alındı. Şefler böylesi özel bir günde anmadan geçemezlerdi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından ellerinden gelen tüm emeği vererek en lezzetli tabakları çıkarmak için uğraştılar. Yedi farklı bölgeye ait yedi farklı lezzet ile tezgahlarda yer alan yarışmacılar mücadele ettiler. Televizyon ekranlarında yayınlanır yayınlanmaz tüm ekran başındakiler araştırmalarına başladılar. Peki, Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemekler nelerdir, Atatürk’ün sevdiği yemekler hangi yöreye aittir, en lezzetli yemekleri hangi takım çıkardı? İşte, merak edilenler…

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