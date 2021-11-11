- 11 Kas 2021 - 00:02 G: 11 Kas 2021 - 00:07

Battalgazi Mahallesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Seyid Battal Gazi Kimdir? Battalgazi İsmini nasıl neden almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…

Battalgazi Mahallesi Ankara’da nerede, nasıl gidilir? Seyid Battal Gazi kimdir? Battalgazi ismini nasıl neden almıştır? İşte detaylar…

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi mahallesinin rakımı 1013 metredir. Geçmişi oldukça maziye dayanan bu mahallede yaşayan çok sayıda insan bulunur. Altındağ’ın en bilindik mahallelerinden Battalgazi mahallesinin ismi ilgi çekicidir. Yakın çevresinde pek çok sosyal alanın bulunduğu bu mahalle, okullara, eczanelere, düğün salonlarına ve taksi duraklarına yakındır. Konumunun merkezi olması dolayısı ile taşınmak isteyenlerin tercih noktası olan Battalgazi mahallesi Altındağlıların gözdesi konumundadır. Battalgazi Mahallesi Ankara’da nerede, nasıl gidilir? Seyid Battal Gazi kimdir? Battalgazi ismini nasıl neden almıştır? İşte detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Kas 2021 - 00:02 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Nelerdir? Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Hangi Yöreye Ait? mask
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Nelerdir? Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Hangi Yöreye Ait?
Masterchef 10 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi? mask
Masterchef 10 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça'dan Acı Haber! Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti! Marilia Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça'dan Acı Haber! Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti! Marilia Kimdir, Kaç Yaşında?
Hangi Burç Aldatmaya Yatkındır? Hangi Burç Aldatır, Asla Sevgili Olunmaz? mask
Hangi Burç Aldatmaya Yatkındır? Hangi Burç Aldatır, Asla Sevgili Olunmaz?
Yengeç Burcu Çocuklarının Özellikleri Nelerdir? Yengeç Burcunun Çocukları Nasıldır? Yengeç Burcu Çocukları Nelerden Hoşlanır? mask
Yengeç Burcu Çocuklarının Özellikleri Nelerdir? Yengeç Burcunun Çocukları Nasıldır? Yengeç Burcu Çocukları Nelerden Hoşlanır?
Ankara Çankaya’da Kaç Mahalle Var? Çankaya Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları... mask
Ankara Çankaya’da Kaç Mahalle Var? Çankaya Mahalle Muhtarlığı Adresleri ve Telefonları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status