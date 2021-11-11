Battalgazi Mahallesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Seyid Battal Gazi Kimdir? Battalgazi İsmini nasıl neden almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…
Battalgazi Mahallesi Ankara’da nerede, nasıl gidilir? Seyid Battal Gazi kimdir? Battalgazi ismini nasıl neden almıştır? İşte detaylar…
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi mahallesinin rakımı 1013 metredir. Geçmişi oldukça maziye dayanan bu mahallede yaşayan çok sayıda insan bulunur. Altındağ’ın en bilindik mahallelerinden Battalgazi mahallesinin ismi ilgi çekicidir. Yakın çevresinde pek çok sosyal alanın bulunduğu bu mahalle, okullara, eczanelere, düğün salonlarına ve taksi duraklarına yakındır. Konumunun merkezi olması dolayısı ile taşınmak isteyenlerin tercih noktası olan Battalgazi mahallesi Altındağlıların gözdesi konumundadır. Battalgazi Mahallesi Ankara’da nerede, nasıl gidilir? Seyid Battal Gazi kimdir? Battalgazi ismini nasıl neden almıştır? İşte detaylar…
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11 Kas 2021 - 00:02 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.