Battalgazi Mahallesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Seyid Battal Gazi Kimdir? Battalgazi İsmini nasıl neden almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi mahallesinin rakımı 1013 metredir. Geçmişi oldukça maziye dayanan bu mahallede yaşayan çok sayıda insan bulunur. Altındağ’ın en bilindik mahallelerinden Battalgazi mahallesinin ismi ilgi çekicidir. Yakın çevresinde pek çok sosyal alanın bulunduğu bu mahalle, okullara, eczanelere, düğün salonlarına ve taksi duraklarına yakındır. Konumunun merkezi olması dolayısı ile taşınmak isteyenlerin tercih noktası olan Battalgazi mahallesi Altındağlıların gözdesi konumundadır. Battalgazi Mahallesi Ankara’da nerede, nasıl gidilir? Seyid Battal Gazi kimdir? Battalgazi ismini nasıl neden almıştır? İşte detaylar…

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