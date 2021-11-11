Bugün Perşembe Akşam Hangi Diziler Var? 11 Kasım 2021 Perşembe TV Yayın Akışında Ne Var?
Peki, bugün Perşembe akşam hangi diziler var, 11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Ulusal kanallarda her gün yeni yapımlar izleyiciler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni sezona bomba gibi giriş yapan yapımlar sevenleri ile bir araya gelirken herkes araştırmalarına hız kazandırdı. Yedisinden yetmişine kadar herkes biri birinden farklı kanallarda neler var araştırmaya başladı. TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7 ve TV8 ekranlarında neler yer alacağı en çok merak edilenler arasında. Peki, bugün Perşembe akşam hangi diziler var, 11 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
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11 Kas 2021 - 01:18 - Popüler Haber
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.