- 11 Kas 2021 - 01:31 G: 11 Kas 2021 - 01:34

Masterchef Safanur’un Yarışmaya Katılma Nedeni Belli Oldu! Herkes Peruk Sanıyordu, Meğerse Saç Boyasına Para Yetiremiyormuş…

Masterchef Safanur ile ilgili öyle detaylar ortaya çıkmaya başladı ki görenler gözlerine, duyanlar kulaklarına inanamadı. Kimse beklemiyordu. Herkes efendiliği ve sakinliği ile tanırken öyle bir gerçek ortaya çıktı ki kimse konduramadı. Meğerse Masterchef Safanur yarışmaya sadece saç boyası masraflarına yetişemediği için katılmış. İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef haftanın 5 günü ekranlarda yer almaya devam ediyor. Biri birinden farklı yemeklerin yapıldığı yeni bölümlerde tüm yarışmacılar kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. En renkli kişiliği ile herkesi kendisine hayran bırakmayı başaran isimlerden bir tanesi de Masterchef Safanur oldu. Masterchef Safanur ile ilgili öyle detaylar ortaya çıkmaya başladı ki görenler gözlerine, duyanlar kulaklarına inanamadı. Kimse beklemiyordu. Herkes efendiliği ve sakinliği ile tanırken öyle bir gerçek ortaya çıktı ki kimse konduramadı. Meğerse Masterchef Safanur yarışmaya sadece saç boyası masraflarına yetişemediği için katılmış. İşte, detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Kas 2021 - 01:31 - Biyografi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bugün Perşembe Akşam Hangi Diziler Var? 11 Kasım 2021 Perşembe TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Perşembe Akşam Hangi Diziler Var? 11 Kasım 2021 Perşembe TV Yayın Akışında Ne Var?
Masterchef 10 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi? mask
Masterchef 10 Kasım Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? Masterchef Bireysel Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı, Eleme Potasına Hangi Yarışmacılar Girdi?
Botanik Parkı Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Botanik Park Hüseyingazi İsmini Nasıl Neden Almıştır? İşte O İsmin Hikayesi… mask
Botanik Parkı Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Botanik Park Hüseyingazi İsmini Nasıl Neden Almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…
Belkıs Minaresi ( Julianus Sütunu) Ankara’da Nerede? Belkıs Minaresi Kaç Yılında, Kim Tarafından Yapılmıştır? İşte Tarihi Yerin Hikayesi… mask
Belkıs Minaresi ( Julianus Sütunu) Ankara’da Nerede? Belkıs Minaresi Kaç Yılında, Kim Tarafından Yapılmıştır? İşte Tarihi Yerin Hikayesi…
Battalgazi Mahallesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Seyid Battal Gazi Kimdir? Battalgazi İsmini nasıl neden almıştır? İşte O İsmin Hikayesi… mask
Battalgazi Mahallesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Seyid Battal Gazi Kimdir? Battalgazi İsmini nasıl neden almıştır? İşte O İsmin Hikayesi…
10 Kasım Masterchef Türkiye'de Hangi Yemekler Yapıldı? Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Nelerdir? Atatürk’ün Sevdiği Yemeklerin Ait Olduğu Yöreler... mask
10 Kasım Masterchef Türkiye'de Hangi Yemekler Yapıldı? Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler Nelerdir? Atatürk’ün Sevdiği Yemeklerin Ait Olduğu Yöreler...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status