Masterchef Safanur’un Yarışmaya Katılma Nedeni Belli Oldu! Herkes Peruk Sanıyordu, Meğerse Saç Boyasına Para Yetiremiyormuş…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef haftanın 5 günü ekranlarda yer almaya devam ediyor. Biri birinden farklı yemeklerin yapıldığı yeni bölümlerde tüm yarışmacılar kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. En renkli kişiliği ile herkesi kendisine hayran bırakmayı başaran isimlerden bir tanesi de Masterchef Safanur oldu. Masterchef Safanur ile ilgili öyle detaylar ortaya çıkmaya başladı ki görenler gözlerine, duyanlar kulaklarına inanamadı. Kimse beklemiyordu. Herkes efendiliği ve sakinliği ile tanırken öyle bir gerçek ortaya çıktı ki kimse konduramadı. Meğerse Masterchef Safanur yarışmaya sadece saç boyası masraflarına yetişemediği için katılmış. İşte, detaylar…

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