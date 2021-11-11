- 11 Kas 2021 - 01:41 G: 11 Kas 2021 - 01:48

Masterchef Sonsuzluk Yemeği Nedir, Nasıl Yapılır? Sonsuzluk Yemeği Gerekli Malzemeler ve Yapılışı...

Kasım Masterchef sonsuzluk yemeği nedir, nasıl yapılır? Sonsuzluk yemeği yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte, merak edilenler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef televizyon ekranlarında 10 akşamı yeni bölümüyle yer aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yarışmada 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özel olarak bir tabak hazırlandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak için tezgahlarda yerini aldılar. Üç şef bir araya gelerek 10 Kasım Atatürk’ü anma günü için özel bir tabak hazırladılar ve bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin tabağına en yakın lezzetin yapılması istendi. Peki, 10 Kasım Masterchef sonsuzluk yemeği nedir, nasıl yapılır? Sonsuzluk yemeği yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte, merak edilenler…

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11 Kas 2021 - 01:41 - Gündem

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