Masterchef Sonsuzluk Yemeği Nedir, Nasıl Yapılır? Sonsuzluk Yemeği Gerekli Malzemeler ve Yapılışı...
Kasım Masterchef sonsuzluk yemeği nedir, nasıl yapılır? Sonsuzluk yemeği yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte, merak edilenler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef televizyon ekranlarında 10 akşamı yeni bölümüyle yer aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan başarılı yarışmada 10 Kasım Atatürk’ü anma gününe özel olarak bir tabak hazırlandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak için tezgahlarda yerini aldılar. Üç şef bir araya gelerek 10 Kasım Atatürk’ü anma günü için özel bir tabak hazırladılar ve bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin tabağına en yakın lezzetin yapılması istendi. Peki, 10 Kasım Masterchef sonsuzluk yemeği nedir, nasıl yapılır? Sonsuzluk yemeği yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte, merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
11 Kas 2021 - 01:41 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.