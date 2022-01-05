- 05 Oca 2022 - 23:47

Umut Akyürek Angelina Jolie'nin İkizi Gibi Oldu! Görenler Tanıyamıyor, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Umut Akyürek Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek dünyanın beğendiği isimlerden olan Angelina Jolie'nin resmen ikizi haline geldi. Eski halinden eser bırakmayan Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek’e bir bakan bir daha baktı! Birçok kişi ise Umut Akyürek’in kim olduğunu öğrenmek için araştırmalarda bulundu. Peki, Umut Akyürek kimdir?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek gündeme bomba gibi düştü. Katılmış olduğu bir sabah programında yüzündeki farklılıklar görenleri şoke etti. Peki, neler oluyor?

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05 Oca 2022 - 23:47 Ankara- Yaşam

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