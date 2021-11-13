Tüm Asgari Ücretlilere Çok Büyük Müjde! O İsim Asgari Ücret Zammını Ağzından Kaçırdı, Ortalık Karıştı! 2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2022 yılına sayılı zaman kala tüm çalışanlar ve emekliler maaşlarına gelecek zamlar için gözlerini hükümet kanadına çevirdi. Asgari ücrete ocak ayında gelecek zam oranlarının ne kadar olacağı bir hayli merak ediliyor. Geçtiğimiz ocak ayında yüzde 21,56 oranında gelen zam oranları her ne kadar yüksek bir oran olsa bile artan enflasyon oranları karşısında çok aşağılarda kaldı. Vatandaşlar rahat bir nefes alabilmek, daha refah bir yaşam sürebilmek için maaşlarına gelecek zamları merakla bekliyor. Geçtiğimiz akşam TGRT Haber kalanında canlı yayına katılan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan; 2022 asgari ücret maaş zammını ağzından kaçırdı, ortalık karıştı. 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar…

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