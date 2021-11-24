- 24 Kas 2021 - 19:31

Sana Söz Dizisinin Elif’i Eski Eşiyle Şoke Etti! Meğer Cem Yılmaz’la Bile Bağlantısı Varmış! Öyle Bir İsimle Evlenmiş Ki…

Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri haline gelen Sana Söz dizisi, çok beğenilen karakterleri ile hikayesini anlatmaya devam ediyor. Elif karakteri ile bir hayli beğenilen Sana Söz dizisinin güzel oyuncusu Nehir Erdoğan ile ilgili detaylar haberimizde...

Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri haline gelen Sana Söz dizisi, çok beğenilen karakterleri ile hikayesini anlatmaya devam ediyor. Elif karakteri ile bir hayli beğenilen Sana Söz dizisi, şimdilerde en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini alıyor. Öte yandan Sana Söz dizisinin Elif’ine o güzel isim hayat veriyor. Peki, Sana Söz dizisinin Elif’i kimdir? Nehir Erdoğan kimdir, nereli, evli mi? İşte, detaylar…


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24 Kas 2021 - 19:31 - Magazin

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