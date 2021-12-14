Sana Söz Dizisinin Elif’i Nehir Erdoğan Eski Eşini Duyan Şaştı Kaldı! Öyle Bir İsimle Evlenmiş Ki…

Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri haline gelen Sana Söz dizisi, çok beğenilen karakterleri ile hikayesini anlatmaya devam ediyor. Elif karakteri ile bir hayli beğenilen Sana Söz dizisi, şimdilerde en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini alıyor. Öte yandan Sana Söz dizisinin Elif’ine o güzel isim hayat veriyor. Peki, Sana Söz dizisinin Elif’i kimdir? Nehir Erdoğan kimdir, nereli, evli mi? İşte, detaylar…



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