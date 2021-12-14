Sana Söz Dizisinin Elif’i Nehir Erdoğan Eski Eşini Duyan Şaştı Kaldı! Öyle Bir İsimle Evlenmiş Ki…
Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri haline gelen Sana Söz dizisi, çok beğenilen karakterleri ile hikayesini anlatmaya devam ediyor. Elif karakteri ile bir hayli beğenilen Sana Söz dizisinin güzel oyuncusu Nehir Erdoğan ile ilgili detaylar haberimizde...
Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri haline gelen Sana Söz dizisi, çok beğenilen karakterleri ile hikayesini anlatmaya devam ediyor. Elif karakteri ile bir hayli beğenilen Sana Söz dizisi, şimdilerde en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini alıyor. Öte yandan Sana Söz dizisinin Elif’ine o güzel isim hayat veriyor. Peki, Sana Söz dizisinin Elif’i kimdir? Nehir Erdoğan kimdir, nereli, evli mi? İşte, detaylar…
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14 Ara 2021 - 22:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.