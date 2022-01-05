O Ses Türkiye’nin Ebru Gündeş’i Estetiksiz Haliyle Titretti! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları…

O Ses Türkiye yarışmasına verdiği aradan sonra yeniden geri dönüş yapan Ebru Gündeş, dinleyicisinin yeniden yakın markajına girdi. Geçirdiği değişim ile seyircisinin dikkatini çeken Ebru Gündeş, eski halini görenleri bir hayli şaşırttı. Öte yandan Ebru Gündeş’in o halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta resmen zorlandı! Peki, Ebru Gündeş kimdir, aslen nereli? Ebru Gündeş evli mi, estetikli mi? İşte, detaylar…