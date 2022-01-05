O Ses Türkiye’nin Ebru Gündeş’i Estetiksiz Haliyle Titretti! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları…
O Ses Türkiye yarışmasına verdiği aradan sonra yeniden geri dönüş yapan Ebru Gündeş, dinleyicisinin yeniden yakın markajına girdi. Geçirdiği değişim ile seyircisinin dikkatini çeken Ebru Gündeş'in estetiksiz hallerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
O Ses Türkiye yarışmasına verdiği aradan sonra yeniden geri dönüş yapan Ebru Gündeş, dinleyicisinin yeniden yakın markajına girdi. Geçirdiği değişim ile seyircisinin dikkatini çeken Ebru Gündeş, eski halini görenleri bir hayli şaşırttı. Öte yandan Ebru Gündeş’in o halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta resmen zorlandı! Peki, Ebru Gündeş kimdir, aslen nereli? Ebru Gündeş evli mi, estetikli mi? İşte, detaylar…
05 Oca 2022 - 23:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.