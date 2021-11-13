Yılbaşında Kim Nerede Sahne Alacak 2022? Yılbaşında Sanatçılar Nerede 2022? Yılbaşında en fazla ücreti hangi sanatçı alacak?
Peki, hangi sanatçı nerede sahne alacak, sahne için ne kadar ücret talep ettiler, yılbaşında ünlülerin yer alacağı sahneler nereler? Sizler için yılbaşında hangi ünlünün nerede sahne alacağı ile ilgili merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Yılbaşında sevdikleri ile hoş vakit geçirirken felekten bir gece geçirmek isteyenler yeni yıla az bir zaman kala hangi sanatçı nerede sahneye çıkacak merak etmeye başladı. Pandemi dönemlerinden sonra sahne ücretlerini iki katına çıkaran ünlüler nerede sahneye çıkacak belli oldu. Peki, hangi sanatçı nerede sahne alacak, sahne için ne kadar ücret talep ettiler, yılbaşında ünlülerin yer alacağı sahneler nereler? Sizler için yılbaşında hangi ünlünün nerede sahne alacağı ile ilgili merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
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13 Kas 2021 - 23:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.