Ayçiçek Yağı Neden pahalı, litresi ne kadar? Kadar? Kasım 2021 Ayçiçek Yağı Fiyatı 5 LT Kaç Para Oldu? Ankara En Ucuz Ayçiçek Yağı Ne Kadar?

Ayçiçek yağı 2021 yılının başlarından beri adeta her ay düzenli olarak zam alan en temel gıdalardan bir tanesi olarak dikkatleri çekiyor. Koronavirüs salgın süreçlerinin dünya genelinde devam etmesi başta gıda yer almak üzere tüm temel ihtiyaçların zamlı fiyatları ile raflarda yer almasına neden oldu. Özellikle son günlerde gıda sektöründe meydana gelen fiyat artışları herkesi şok etti. Kasım ayının ilk yarısında yer aldığımız bugünlerde Ayçiçek yağı için yeni bir zam geldi. Görenler gözlerine inanamadı. Sürekli raflardaki ürün fiyatları artarken vatandaşlar ne yapacakları konusunda şaşırdı. Ayçiçek yağlarına gelen zamlar ardından yeni fiyatlar merak edilir hale geldi. Peki, Ayçiçek yağı ne kadar, 5 litre yağlar kaç paraya satılacak, en ucuz yağ kaç para oldu? İşte, merak edilenler…

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