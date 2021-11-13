Etlik İsmi Nereden Gelir? Etlik Etlik İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Etlik Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Etlik, kökenleri epey eskiye dayanan bir semttir. Son derece popüler bir semt olan Etlik, Ankara’nın gözde yerlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Oldukça kalabalık bir semt olan Etlik, çeşitli pek çok toplu taşıma aracı ve özel aracınız ile kolay ulaşım sağlayabileceğiniz bir konumdadır. 06010 posta koduna sahip olan Etlik 36,127 kişilik bir nüfusa sahiptir. Etlik ve General Dr. Tevfik Sağlam caddeleri etrafında yerleşmiş olan Etlik’te Etlik Lokman Hekim hastanesi yer alır. Keçiören Kaymakamlığına bağlı olan Etlik, sosyal pek çok alanı bünyesinde barındırır. Peki, Etlik ismi nereden gelir? Etlik isminin hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız… Etlik Ankara’da nerede, nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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