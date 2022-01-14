Aziz Dizisinin Galip Beyi’i Ahmet Mümtaz Taylan’ı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın Memleketi…
Aziz dizisi ile televizyon ekranlarına yeniden geri dönen Ahmet Mümtaz Taylan, Galip Payidar karakteri ile bir hayli beğenildi. Usta oyunculuk performansı ile göz dolduran Ahmet Mümtaz Taylan ile ilgili detaylar haberimizde...
Aziz dizisi ile televizyon ekranlarına yeniden geri dönen Ahmet Mümtaz Taylan, Galip Payidar karakteri ile bir hayli beğenildi. Usta oyunculuk performansı ile göz dolduran Ahmet Mümtaz Taylan, şimdilerde memleketi hakkında ortaya çıkan o gerçek ile gündemleri sarsmaya başladı! Peki, Aziz dizisinin Galip Beyi’i Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, aslen nerelidir? Ahmet Mümtaz Taylan kaç yaşında? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 22:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.