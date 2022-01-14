- 14 Oca 2022 - 22:20

Aziz Dizisinin Galip Beyi’i Ahmet Mümtaz Taylan’ı Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ahmet Mümtaz Taylan’ın Memleketi…

Aziz dizisi ile televizyon ekranlarına yeniden geri dönen Ahmet Mümtaz Taylan, Galip Payidar karakteri ile bir hayli beğenildi. Usta oyunculuk performansı ile göz dolduran Ahmet Mümtaz Taylan ile ilgili detaylar haberimizde...

Aziz dizisi ile televizyon ekranlarına yeniden geri dönen Ahmet Mümtaz Taylan, Galip Payidar karakteri ile bir hayli beğenildi. Usta oyunculuk performansı ile göz dolduran Ahmet Mümtaz Taylan, şimdilerde memleketi hakkında ortaya çıkan o gerçek ile gündemleri sarsmaya başladı! Peki, Aziz dizisinin Galip Beyi’i Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, aslen nerelidir? Ahmet Mümtaz Taylan kaç yaşında? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

14 Oca 2022 - 22:20 - Magazin

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