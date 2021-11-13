- 13 Kas 2021 - 00:31

Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanamadı Meğer Gerçek Göründüğü Gibi Değilmiş...

On parmağında on marifet olan Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta itibariyle Aziz dizisinin Azime karakterine hayat vermeye başladı. Şimdiye dek pek çok ünlü yapım ile seyircisinin karşısına çıkan Suzan Kardeş ile ilgili detaylar haberimizde...

On parmağında on marifet olan Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta itibariyle Aziz dizisinin Azime karakterine hayat vermeye başladı. Şimdiye dek pek çok ünlü yapım ile seyircisinin karşısına çıkan Suzan Kardeş, Aziz dizisinin seyircisinin de yakın markajına çoktan girdi! Peki, Aziz dizisinin Azime’si Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında? Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…


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13 Kas 2021 - 00:31 - Yaşam

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