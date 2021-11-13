Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanamadı Meğer Gerçek Göründüğü Gibi Değilmiş...
On parmağında on marifet olan Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta itibariyle Aziz dizisinin Azime karakterine hayat vermeye başladı. Şimdiye dek pek çok ünlü yapım ile seyircisinin karşısına çıkan Suzan Kardeş ile ilgili detaylar haberimizde...
On parmağında on marifet olan Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta itibariyle Aziz dizisinin Azime karakterine hayat vermeye başladı. Şimdiye dek pek çok ünlü yapım ile seyircisinin karşısına çıkan Suzan Kardeş, Aziz dizisinin seyircisinin de yakın markajına çoktan girdi! Peki, Aziz dizisinin Azime’si Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında? Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…
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13 Kas 2021 - 00:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.