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30 Oca 2022 - 12:26

Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Meğer Gerçek Göründüğü Gibi Değilmiş...

On parmağında on marifet olan Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta itibariyle Aziz dizisinin Azime karakterine hayat vermeye başladı. Şimdiye dek pek çok ünlü yapım ile seyircisinin karşısına çıkan Suzan Kardeş ile ilgili detaylar haberimizde...