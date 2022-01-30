- 30 Oca 2022 - 12:26

Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Meğer Gerçek Göründüğü Gibi Değilmiş...

On parmağında on marifet olan Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta itibariyle Aziz dizisinin Azime karakterine hayat vermeye başladı. Şimdiye dek pek çok ünlü yapım ile seyircisinin karşısına çıkan Suzan Kardeş ile ilgili detaylar haberimizde...

On parmağında on marifet olan Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta itibariyle Aziz dizisinin Azime karakterine hayat vermeye başladı. Şimdiye dek pek çok ünlü yapım ile seyircisinin karşısına çıkan Suzan Kardeş, Aziz dizisinin seyircisinin de yakın markajına çoktan girdi! Peki, Aziz dizisinin Azime’si Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında? Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…


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30 Oca 2022 - 12:26 - Yaşam

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Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Meğer Gerçek Göründüğü Gibi Değilmiş... mask
Aziz Dizisinin Azime’si Suzan Kardeş'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Meğer Gerçek Göründüğü Gibi Değilmiş...
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