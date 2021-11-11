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11 Kas 2021 - 21:57

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı Yasak Aşkı Feyyaz Şerifoğlu İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti

Camdaki Kız dizisinin seyircisini deliye döndüren Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, performansı ile bir hayli beğenildi. Bu performansından sonra Camdaki Kız dizisinin seyircisinin yakın markajına giren Hande Ataizi ile ilgili detaylar haberimizde...