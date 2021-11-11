Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı Yasak Aşkı Feyyaz Şerifoğlu İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
Camdaki Kız dizisinin seyircisini deliye döndüren Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, performansı ile bir hayli beğenildi. Bu performansından sonra Camdaki Kız dizisinin seyircisinin yakın markajına giren Hande Ataizi ile ilgili detaylar haberimizde...
Camdaki Kız dizisinin seyircisini deliye döndüren Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi, performansı ile bir hayli beğenildi. Bu performansından sonra Camdaki Kız dizisinin seyircisinin yakın markajına giren Hande Ataizi’nin yaşı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi kimdir, aslen nereli? Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi evli mi, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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11 Kas 2021 - 21:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.