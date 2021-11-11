- 11 Kas 2021 - 22:00

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’ın İsabel’i Pelin Akıl Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı Partneri Engin Altan Düzyatan İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti

TRT1 ekranlarının yeni fenomeni olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya ara vermeden devam eden Pelin Akil, yeni rolü ile bir hayli beğenildi. Sizde Pelin Akıl ile ilgili detaylı bilgilere ihtiyaç duyuyorsanız işte size detaylar...

TRT1 ekranlarının yeni fenomeni olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya ara vermeden devam eden Pelin Akil, yeni rolü ile bir hayli beğenildi. Özel yaşamı ve oyunculuk performansı ile her dönem takdir edilen Pelin Akil, şimdilerde yaşı ile seyircisini merak ettirmeye başladı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel’i canlandıran Pelin Akil ile Baba Oruç’u canlandıran Engin Altan Düzyatan arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın İsabel’i Pelin Akil kimdir, aslan nereli? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın İsabel’i Pelin Akil kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…


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11 Kas 2021 - 22:00 - Magazin

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’ın İsabel’i Pelin Akıl Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı Partneri Engin Altan Düzyatan İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti mask
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’ın İsabel’i Pelin Akıl Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı Partneri Engin Altan Düzyatan İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
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