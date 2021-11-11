Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’ın İsabel’i Pelin Akıl Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı Partneri Engin Altan Düzyatan İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
TRT1 ekranlarının yeni fenomeni olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya ara vermeden devam eden Pelin Akil, yeni rolü ile bir hayli beğenildi. Sizde Pelin Akıl ile ilgili detaylı bilgilere ihtiyaç duyuyorsanız işte size detaylar...
TRT1 ekranlarının yeni fenomeni olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya ara vermeden devam eden Pelin Akil, yeni rolü ile bir hayli beğenildi. Özel yaşamı ve oyunculuk performansı ile her dönem takdir edilen Pelin Akil, şimdilerde yaşı ile seyircisini merak ettirmeye başladı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel’i canlandıran Pelin Akil ile Baba Oruç’u canlandıran Engin Altan Düzyatan arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın İsabel’i Pelin Akil kimdir, aslan nereli? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın İsabel’i Pelin Akil kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…
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11 Kas 2021 - 22:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.