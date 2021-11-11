Keçiören İsmi Nereden Gelir? Keçiören İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Keçiören Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Peki, Keçiören ismi nereden gelir? Keçiören isminin hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız… Keçiören Ankara’da nerede, nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
Ankara’nın en meşhur ve kalabalık ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkan Keçiören, kökenleri epey eskiye dayanan bir ilçe olma özelliği taşır. Ankara’nın metropol ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkan Keçiören’ nüfus olarak başkentin en kalabalık ilçesidir. Türkiye’nin ikinci büyük ilçesi olan Keçiören, eski zamanlarda Altındağ ilçesine bağlı bir mahalleydi. 1984 senesinde 1 milyon nüfusa ulaşan Keçiören, ilçe olmuştur. Çubuk çayının iki kısma ayrıldığı ilçenin, inanması güç ama 47 mahallesi ve 12 semti vardır. Peki, Keçiören ismi nereden gelir? Keçiören isminin hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız… Keçiören Ankara’da nerede, nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
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11 Kas 2021 - 22:29 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.