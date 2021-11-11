Mamak İsmi Nereden Geliyor? Mamak İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Mamak Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Peki, Mamak ismi nereden gelir? Mamak isminin hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız… Mamak Ankara’da nerede, nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkan Mamak, kökenleri epey eskiye dayanan bir ildir. Başkentin metropol ilçelerinden biri olan Mamak’ta askeri birlik ve cezaevi bulunur. Bu askeri birlik ve cezaevinin ismi de Mamak’tır. Murat Köse’nin belediye başkanlığını yaptığı Mamak’ın kökenleri oldukça geçmişe dayanır. 1200’lü senelerde kurulan bu ilçe, Ahiller tarafından kurulmuştur. Günümüz başkentinde hüküm süren ahi Hükümeti, yönettikleri yerlere yöneten kişilerin isimler verirlerdi. Bu bölgeye de o zaman yönetenlerin ismini vermişlerdi. Peki, Mamak ismi nereden gelir? Mamak isminin hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız… Mamak Ankara’da nerede, nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…
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11 Kas 2021 - 22:28 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.