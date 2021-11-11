Mamak İsmi Nereden Geliyor? Mamak İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Mamak Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara’nın en kalabalık ilçelerinden biri olarak karşımıza çıkan Mamak, kökenleri epey eskiye dayanan bir ildir. Başkentin metropol ilçelerinden biri olan Mamak’ta askeri birlik ve cezaevi bulunur. Bu askeri birlik ve cezaevinin ismi de Mamak’tır. Murat Köse’nin belediye başkanlığını yaptığı Mamak’ın kökenleri oldukça geçmişe dayanır. 1200’lü senelerde kurulan bu ilçe, Ahiller tarafından kurulmuştur. Günümüz başkentinde hüküm süren ahi Hükümeti, yönettikleri yerlere yöneten kişilerin isimler verirlerdi. Bu bölgeye de o zaman yönetenlerin ismini vermişlerdi. Peki, Mamak ismi nereden gelir? Mamak isminin hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız… Mamak Ankara’da nerede, nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

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