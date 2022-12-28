- 28 Ara 2022 - 00:06 G: 28 Ara 2022 - 00:08

Altındağ İsmi Nereden Almıştır, Anlamı Nedir? Altındağ İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Altındağ İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Eski Ankara: Altındağ! Ankara'nın Tarihini Şehir Merkezinde Yaşatan İlçe! İşte Altındağ İlçesinin İsminin İlginç Hikayesi... Ankara’nın merkez ilçelerinden biri haline gelen Altındağ’ın adının neden “Altındağ” olduğu resmen ortaya çıktı. Öyle hikayeleri var ki…

Altındağ ilçesi, Eski Ankara şehir merkezi olarak bilinir. Tarihi paleolitik çağlara kadar uzanır. Kökleri ve geçmişi Ankara Kalesi'nin tarihiyle özdeş sayılır. Ankara Kalesi, tarihi paleolitik çağlara kadar uzanan bir yerleşim bölgesidir ve Hititler dönemine kadar olan tarihi yerleşimler en bilinenlerdir. MÖ 547 yılında Perslerin egemenliği altında, MÖ 281 yılında Galatların eline geçen Ankara, kale kenti haline geldi. MÖ 25 yılında Roma topraklarına dahil olan Ankara, bölgesinin başkenti olarak bilinmeye başlandı.

Osmanlı döneminde, Ankara önce Büyük Anadolu Eyaleti'nin merkezi, sonra da sancak merkezi olarak hizmet vermiştir. Bu dönemde, sof yapımı, debbağlık ve kundura üretimi oldukça gelişmiş ve ticaretin gelişmesiyle birlikte birçok han ve bedesten inşa edilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak atanmış ve tarihi mirası üzerine inşa edilerek bugünkü görünümüne ulaşmıştır.

Ankara'nın Tarihini Şehir Merkezinde Yaşatan İlçe!

MÖ 25 yılında Roma topraklarına dahil olan Ankara, bölgesinin başkenti olarak bilinmeye başlandı. Tarih boyunca, Ankara Altındağ bölgesinde kurulmuş ve yerleşim bölgesi haline gelmiştir, bu yüzden Altındağ "Eski Ankara" olarak bilinir.

İlk yerleşim merkezi olmaya başladığı yıllardan itibaren Ankara, Altındağ bölgesinde kalesi, camileri, hanları, hamamları, evleriyle kale ve çevresinde yerleşim bölgesi olarak kurulmuştur. 1953 yılında Ankara ili merkez ilçesi metropol ilçe olarak atanmış ve Altındağ adını almıştır. Bu ilçe sınırları içerisinde, Türkiye'nin kurulduğu ilk TBMM yer almaktadır.

Altındağ, Ankara'ya gelen yerli ve yabancı turistler için önemli bir yerdir. Dünyanın en önemli uygarlık müzelerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi burada bulunur ve ayrıca Kurtuluş, Cumhuriyet, Etnografya, Gar gibi diğer önemli müzeler de bu bölgede yer alır.

Cumhuriyet Tarihi'nin ilk meclisi ve Cumhuriyet'in simgesi olan Zafer Anıtı Ulus semtinde yer alır. Altındağ, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi camileriyle de meşhurdur. Suluhan Çarşısı ticaretiyle, Çengelhan sanayi müzesiyle, Pirinçhan ise kültür ve sanat merkeziyle Altındağ'a hayat verir. Roma Hamamı, Augustus Tapınağı ve Julianus Sütunu da Roma ve Bizans İmparatorluklarının izlerini taşıyan önemli yerlerdir. Altındağ, kültürel ve tarihsel zenginlikleriyle, camileri, kiliseleri ve havrasıyla Anadolu mozaiğinin en zengin örneklerinden biridir.

Altındağ adını nereden almıştır? Hikayesi İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Ara 2022 - 00:06 Ankara- Yaşam

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