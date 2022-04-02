- 02 Nis 2022 - 05:28

Ankara Hasan Dede Türbesi Hakkında Şok Gerçek! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Hasan Dede Türbesine Nerede, Nasıl Gidilir?

Milyonlarca kişinin yaşayıp göçtüğü Ankara’da bir dönemler yaşayan Hasan Dede, milyonları şok içerisinde bıraktı. Şimdilerde Kırıkkale sınırları içerisinde olan Hasan Dede Türbesinin Ankara’da olduğunu biliyor muydunuz? Milyonların ağzını açık bırakan bir hikayeye sahip olan Hasan Dede Türbesi, Ankara’da yaşayanların merak ettiği konulardan bir tanesi oldu.

Milyonlarca kişinin araştırdığı ve ziyaret etmek istediği Hasan Dede Türbesine girmek isteyenlerin Google gibi arama motorlarına “Hasan Dede Türbesine nerede?”, “Hasan Dede Türbesine nasıl gidilir?” gibi sorguları yazarak araştırdığı biliniyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak sizlere; Bir dönemler Ankara sınırları içerisinde olan Hasan Dede Türbesi hakkında araştırmalarımızı yaptık. İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Nis 2022 - 05:28 Ankara- Yaşam

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