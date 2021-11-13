Açık Cezaevi İzinleri İçin Son Dakika Açıklaması: İzinler Uzatıldı mı, Son Durum Ne? 2021 CTE Açık Ceza Evi İzinleri Hangi Tarihte, Hangi Gün Bitiyor?
Peki, açık cezaevi izinleri için nasıl bir son dakika açıklaması geldi, izinler uzatıldı mı, son durum hangi yönde olacak? 2021 CTE açık cezaevi izinleri hangi tarihte son bulacak ve hangi gün bitecek? İşte merak edilen detaylar…
Mahkum ve mahkum yakınlarını çok yakından ilgilendiren açıklamalar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kabine toplantısının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi cezaevi izinleri yönünde oldu. Koronavirüs salgın süreçlerinde tedbir amaçlı izinli sayılarak evlerine gönderilen mahkumların ne olacağı bir hayli merak ediliyor.
Nisan 2020’den bu yana kadar tam 9 kere izin süreleri ertelenen mahkumlar bu sefer cezaevlerine dönecekler mi dönmeyecekler mi merak ediliyor. Peki, açık cezaevi izinleri için nasıl bir son dakika açıklaması geldi, izinler uzatıldı mı, son durum hangi yönde olacak? 2021 CTE açık cezaevi izinleri hangi tarihte son bulacak ve hangi gün bitecek? İşte merak edilen detaylar…
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13 Kas 2021 - 23:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.