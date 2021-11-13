- 13 Kas 2021 - 23:26 G: 14 Kas 2021 - 00:13

Açık Cezaevi İzinleri İçin Son Dakika Açıklaması: İzinler Uzatıldı mı, Son Durum Ne? 2021 CTE Açık Ceza Evi İzinleri Hangi Tarihte, Hangi Gün Bitiyor?

Peki, açık cezaevi izinleri için nasıl bir son dakika açıklaması geldi, izinler uzatıldı mı, son durum hangi yönde olacak? 2021 CTE açık cezaevi izinleri hangi tarihte son bulacak ve hangi gün bitecek? İşte merak edilen detaylar…

Mahkum ve mahkum yakınlarını çok yakından ilgilendiren açıklamalar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kabine toplantısının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi cezaevi izinleri yönünde oldu. Koronavirüs salgın süreçlerinde tedbir amaçlı izinli sayılarak evlerine gönderilen mahkumların ne olacağı bir hayli merak ediliyor.

Nisan 2020’den bu yana kadar tam 9 kere izin süreleri ertelenen mahkumlar bu sefer cezaevlerine dönecekler mi dönmeyecekler mi merak ediliyor. Peki, açık cezaevi izinleri için nasıl bir son dakika açıklaması geldi, izinler uzatıldı mı, son durum hangi yönde olacak? 2021 CTE açık cezaevi izinleri hangi tarihte son bulacak ve hangi gün bitecek? İşte merak edilen detaylar…

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13 Kas 2021 - 23:26 - Gündem

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