Camdaki Kız Dizisinde Nalan İçin Hayat Durdu! Aldatıldığını Anladı, İpler Koptu! Kanal D İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Oluyor! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan için hayat resmen durdu! Aldatıldığını anladı ve ipler koptu! Kanal D ekranları ise Camdaki Kız sayesinde ilk kez böyle bir şeye şahit oldu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe gecesine damgasını vurmuştu. Milyonlarca izlenme alan başarılı dizinin son bölümünde Sedat, Cana ile İngiltere’ye taşınmaya karar vermiş ve Nalan’a ise boşanmak istediğini söylemişti. Seyirci büyük bir şok yaşarken; yeni gelen fragman ise Nalan’ın hayatının durduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.