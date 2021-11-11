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11 Kas 2021 - 21:57

Camdaki Kız Dizisinde Nalan İçin Hayat Durdu! Aldatıldığını Anladı, İpler Koptu! Kanal D İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Oluyor! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan için hayat resmen durdu! Aldatıldığını anladı ve ipler koptu! Kanal D ekranları ise Camdaki Kız sayesinde ilk kez böyle bir şeye şahit oldu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?