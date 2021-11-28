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28 Kas 2021 - 08:47

Camdaki Kız Nalan Hayatının En Büyük Hatasını Yaptı! Dizi Finale Gidebilir, İzleyenler Dudaklarını Isıra Isıra İzleyecek! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan hayatının hatasını resmen yaptı! Her şeyi anladı, Koroğlu ailesinde ipler koptu! 7.9 şiddetinde depreme neden olan bu durum sonrasında Feride’nin Cana’nın saçını başını yolacağını dile getirdiler. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise özellikle Camdaki Kız sevenlerini sarstı! Peki, neler oluyor?