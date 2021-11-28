Camdaki Kız Nalan Hayatının En Büyük Hatasını Yaptı! Dizi Finale Gidebilir, İzleyenler Dudaklarını Isıra Isıra İzleyecek! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan hayatının hatasını resmen yaptı! Her şeyi anladı, Koroğlu ailesinde ipler koptu! 7.9 şiddetinde depreme neden olan bu durum sonrasında Feride’nin Cana’nın saçını başını yolacağını dile getirdiler. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise özellikle Camdaki Kız sevenlerini sarstı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe gecesine damgasını vurmuştu. Milyonlarca izlenme alan başarılı dizinin son bölümünde Sedat, Cana ile İngiltere’ye taşınmaya karar vermiş ve Nalan’a ise boşanmak istediğini söylemişti. Seyirci büyük bir şok yaşarken; yeni gelen fragman ise Nalan’ın hayatının durduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.