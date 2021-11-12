Masterchef 11 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 11 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 11 Kasım Masterchef Eleme Adayı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 11 Kasım akşamı sevenlerinin karşısına yeni bölümü ile çıktı. Yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar Mersin’de boy gösterdi. Yedisinden yetmişine kadar herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran mavi ve kırmızı takım yarışmacıları mücadele ettiler.

Peki, 11 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı kim, haftanın eleme potasına ilk hangi isimler gitti? Sizler için 11 Kasım Masterchef hakkında merak edilen her şeyi derledik. İşte merak edilenler...

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