Misafir Dizisi Gerçek Mi? Uyarlama Mı? Misafir Dizisi Konusu Nedir, Oasis Dizinden mi Uyarlandı?

Arda Sarıgün yönetmenli ve Özge Aras senaryosu ile hazırlanan Misafir dizisi son zamanların en merak edilen isimleri arasında yer aldı. Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay gibi güçlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Misafir dizisi tüm dizi severlerin araştırmaları arasında yer aldı. Peki, misafir dizisi gerçek mi yoksa uyarlama mı, herkesin bu kadar merak ettiği Misafir dizisi konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? Misafir dizisi Oasis dizisinden mi uyarlandı? İşte, merak edilenler…

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