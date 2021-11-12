Arka Sokaklar'da Rıza Soylu’su Zafer Ergin Kaç Yaşında? Duyunca Maşallah Diyeceksiniz! Partneri Özgür Ozan ile Arasındaki Yaş Farkı ‘Şaşırttı’

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokakların ilk bölümden son yayınlanan bölüme kadar her an yerini alan Rıza Soylu’su hakkında öyle gerçekler ortaya çıktı ki görenler şok geçirdi. Bu kadar dinç durmasına rağmen yaşını duyanlar adeta maşallah diyecek. Partneri Özgür Ozan ile arasındaki yaş farkı gören herkesi şok etti. Peki, Arka Sokakların Rıza Babası Zafer Engin kaç yaşında, partneri Özgür Ozan ile aralarında kaç yaş var? İşte, merak edilen tüm detaylar…

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