Masterchef Pelin Zaman Bakın kaç yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Sevgilisi Gökhan Akar ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

Türkiye’nin en sevilen yarışmalarından biri olarak karşımıza çıkan Masterchef’in ana kadrosuna katılan Pelin Zaman, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İnternette fanları tarafından en sık arananlar arasına girmeyi başaran Pelin Zaman, yarışmadaki performansı ile de dikkatleri üzerine topluyor. Pelin Zaman ve aralarında epey bir yaş farkı olduğu duyulan Gökhan Akar ne zamandır beraber? Birbirine oldukça yakışan bu çift, her geçen gün arama listelerinde zirveye yükseliyor. Peki, Masterchef Pelin Zaman yaşın ile duyanları şaşkına çeviriyor… Sevgilisi Gökhan Akar ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti, işte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!