12 Kas 2021 - 10:13 Güncelleme: 12 Kas 2021 - 10:16
Bensu Soral’dan Kabus Gibi Haber! Hastalığını Açıkladı, Ortalık Karıştı, Sadece Birkaç Hafta Önce, Hande Erçel’le Amerika’yı Sallamıştı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bensu Soral’dan kabus gibi haber geldi. Sadece birkaç hafta önce Amerika’yı Hande Erçel’le sallayan güzel oyuncu Bensu Soral, hastalığını resmen açıkladı! Peki, Bensu Soral’ın neyi var?
Yaklaşık üç ay önce eşi Hakan Baş’la sorunlar yaşadığı ortaya çıkan Bensu Soral, Kubilay Aka ile anılmaya başlanmıştı. Rol arkadaşıyla ortaya çıkan samimi pozları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu süreç hakkında konuşan güzel isim hastalandığını da dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.