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12 Kas 2021 - 10:13

Bensu Soral’dan Kabus Gibi Haber! Hastalığını Açıkladı, Ortalık Karıştı, Sadece Birkaç Hafta Önce, Hande Erçel’le Amerika’yı Sallamıştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bensu Soral’dan kabus gibi haber geldi. Sadece birkaç hafta önce Amerika’yı Hande Erçel’le sallayan güzel oyuncu Bensu Soral, hastalığını resmen açıkladı! Peki, Bensu Soral’ın neyi var?