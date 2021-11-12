- 12 Kas 2021 - 10:13 G: 12 Kas 2021 - 10:16

Bensu Soral’dan Kabus Gibi Haber! Hastalığını Açıkladı, Ortalık Karıştı, Sadece Birkaç Hafta Önce, Hande Erçel’le Amerika’yı Sallamıştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bensu Soral’dan kabus gibi haber geldi. Sadece birkaç hafta önce Amerika’yı Hande Erçel’le sallayan güzel oyuncu Bensu Soral, hastalığını resmen açıkladı! Peki, Bensu Soral’ın neyi var?

Yaklaşık üç ay önce eşi Hakan Baş’la sorunlar yaşadığı ortaya çıkan Bensu Soral, Kubilay Aka ile anılmaya başlanmıştı. Rol arkadaşıyla ortaya çıkan samimi pozları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu süreç hakkında konuşan güzel isim hastalandığını da dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Kas 2021 - 10:13 Ankara- Gündem

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