11 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Camdaki Kız Mı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Mı, Bir Zamanlar Çukurova Mı Reyting Birincisi!
11 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı…
Televizyon ekranlarında 11 Kasım akşamı üç dev yapım aynı anda yeni bölümleri ile sevenlerinin karşısına çıktı. 11 Kasım günü yayınlanan yapımlardan reyting sonuçları nasıl oldu bir hayli merak ediliyor. Dizi takipçileri kendi yapımları ilk sırada yer aldı mı almadı mı diye araştırmalarına başladı. Total, AB ve ABC gruplarında reyting sonuçları en çok araştırılanlar başında geldi. Peki, 11 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı…
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12 Kas 2021 - 10:29 - Keşfet Haberler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.