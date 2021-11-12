12 Kas 2021 - 10:57 Güncelleme: 12 Kas 2021 - 11:10
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Edici Paylaşım! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medya İnledi! Boşanma Haberlerinin Ardından…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol gündeme bomba gibi düştü. Buse Varol, Alişan için öyle bir paylaşım yaptı ki, sosyal medya inledi! Boşanma iddialarıyla gündeme gelen ikili bu paylaşımla “Yok artık” dedirtti.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimlerden biri olan Buse Varol, kısa bir süre önce ise boşanma iddialarına cevap vermişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.