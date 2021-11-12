Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Kas 2021 - 10:57

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Edici Paylaşım! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medya İnledi! Boşanma Haberlerinin Ardından…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol gündeme bomba gibi düştü. Buse Varol, Alişan için öyle bir paylaşım yaptı ki, sosyal medya inledi! Boşanma iddialarıyla gündeme gelen ikili bu paylaşımla “Yok artık” dedirtti.