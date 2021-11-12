- 12 Kas 2021 - 10:57 G: 12 Kas 2021 - 11:10

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Edici Paylaşım! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medya İnledi! Boşanma Haberlerinin Ardından…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol gündeme bomba gibi düştü. Buse Varol, Alişan için öyle bir paylaşım yaptı ki, sosyal medya inledi! Boşanma iddialarıyla gündeme gelen ikili bu paylaşımla “Yok artık” dedirtti.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimlerden biri olan Buse Varol, kısa bir süre önce ise boşanma iddialarına cevap vermişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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12 Kas 2021 - 10:57 Ankara- Gündem

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