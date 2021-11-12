Hande Erçel bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Sevgilisi Kerem Bürsin ile yaşları dikkat çekti…
Hande Erçel kaç yaşında, gerçeği duyanlar adeta gözlerine bile inanamadı! Sevgilisi Kerem Bürsin ile aralarında olan yaşları dikkat çekti… İşte tüm detaylar…
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, yaşı ile de duyanları şok ediyor. 2014 senesinde oyunculuğa başlayan Hande Erçel, pek çok projede yer almıştır. Bugüne değin pek çok ödüle layık görülen Hande Erçel ve partneri Kerem Bürsin’in yaşları merak konusu haline gelmiştir. Uzun zamandır ekranlarda gördüğümüz bu güzel çift, enerjileri ile insanları kendilerine hayran bırakıyorlar. Son derece yakışan bu güzel çift en son “Sen Çal Kapımı” dizisinde partner olmuşlardı. Birlikte rol aldıkları dizi ile reyting rekorları kıran bu ikili, her geçen gün başarı üzerine başarı imzalamaya devam ediyor. Peki, Hande Erçel kaç yaşında, gerçeği duyanlar adeta gözlerine bile inanamadı! Sevgilisi Kerem Bürsin ile aralarında olan yaşları dikkat çekti… İşte tüm detaylar…
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12 Kas 2021 - 11:16 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.